Rusya'da vaka sayısı 7 milyonu geçti

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre vaka sayısı 18 bin 645 artarak 7 milyon 12 bin 599’a yükseldi.

Başkent Moskova’da bin 542, St. Petersburg’da bin 357, Moskova bölgesinde 826 vaka kaydedildi. Gün içinde 793 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Pandemi boyunca tespit edilen can kaybı 187 bin 200 oldu. İyileşenlerin sayısı da 15 bin 256 artışla 6 milyon 270 bin 731’e çıktı.