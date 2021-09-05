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Dünya

Rusya'da vaka sayısı 7 milyonu geçti

Rusya'da kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı 7 milyon 12 bin 599’a çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 12:56:00 -
Rusya'da vaka sayısı 7 milyonu geçti

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre vaka sayısı 18 bin 645 artarak 7 milyon 12 bin 599’a yükseldi.

Başkent Moskova’da bin 542, St. Petersburg’da bin 357, Moskova bölgesinde 826 vaka kaydedildi. Gün içinde 793 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Pandemi boyunca tespit edilen can kaybı 187 bin 200 oldu. İyileşenlerin sayısı da 15 bin 256 artışla 6 milyon 270 bin 731’e çıktı.

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