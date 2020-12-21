Rusya'da vaka sayılarında korkunç artış

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 84 bölgede vaka sayısı 29 bin 350 artarak 2 milyon 877 bin 727’ye yükseldi. Başkent Moskova’da 7797, St. Petersburg’da 3752, Moskova bölgesinde 1523 vaka kaydedildi.

Gün içinde 493 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 351’e çıktı. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı da 19 bin 705 artarak 2 milyon 295 bin 362’ye ulaştı.