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Dünya Rusya'da vaka sayılarında korkunç artış
Dünya

Rusya'da vaka sayılarında korkunç artış

Rusya’da gün içinde 29 bin 350 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakam şimdiye kadar bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:02:00 -
Rusya'da vaka sayılarında korkunç artış

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 84 bölgede vaka sayısı 29 bin 350 artarak 2 milyon 877 bin 727’ye yükseldi. Başkent Moskova’da 7797, St. Petersburg’da 3752, Moskova bölgesinde 1523 vaka kaydedildi.

Gün içinde 493 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 351’e çıktı. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı da 19 bin 705 artarak 2 milyon 295 bin 362’ye ulaştı.

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