Rusya'da uçağın kokpit camı delindi! Havada korkulu bekleyiş
Rusya’nın Krasnoyarsk kenti üzerinde daireler çiziyor. Kokpit camında çatlak oluşan uçağın kente acil iniş yapması tahmin ediliyor.04 Kasım 2018 Pazar 11:53
NordStar havayolu şirketine ait Boeing 737 tipi uçak, havada uçuşunu gerçekleştirdiği anlarda kokpit camı delindi.
173 kişiyi taşıyan uçak Rusya'nın Krasnoyarsk kenti üzerinde şu an daireler çiziyor ve yakıt boşaltımı yapıyor. Uçağın kısa bir süre içinde kentin havalimanına inmesi bekleniyor.
Uçağın Rusya'nın Novosibirsk kentinden Çin'in Sanya kentine uçtuğu belirtildi.
KAYNAK: HABER7
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