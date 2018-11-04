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Rusya'da uçağın kokpit camı delindi! Havada korkulu bekleyiş

Rusya’nın Krasnoyarsk kenti üzerinde daireler çiziyor. Kokpit camında çatlak oluşan uçağın kente acil iniş yapması tahmin ediliyor.

04 Kasım 2018 Pazar 11:53
Rusya'da uçağın kokpit camı delindi! Havada korkulu bekleyiş

NordStar havayolu şirketine ait Boeing 737 tipi uçak, havada uçuşunu gerçekleştirdiği anlarda kokpit camı delindi.

173 kişiyi taşıyan uçak Rusya'nın Krasnoyarsk kenti üzerinde şu an daireler çiziyor ve yakıt boşaltımı yapıyor. Uçağın kısa bir süre içinde kentin havalimanına inmesi bekleniyor.

Uçağın Rusya'nın Novosibirsk kentinden Çin'in Sanya kentine uçtuğu belirtildi.

KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:53
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