Kommersant duyurdu: Türkiye S-400'leri o ülkeye verirse Rusya karşı çıkmayacak
Rus Kommersant gazetesi, Türkiye'nin elden çıkarmaya hazırlandığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rus Kommersant gazetesi, Türkiye'nin elden çıkarmaya hazırlandığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.
Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Türkiye’nin yeniden F-35 programına dönmesinin önündeki en büyük sorunlardan biri olan Rus yapımı S-400’ler konusunda yeni bir seçenek gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’tan F-35’lerle ilgili verilen sözün tutulmasını beklediklerini açıklamasının ardından, Rus basınından Kommersant konuya ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Kommersant’a göre ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında S-400’lerin satışı konusunda yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamaması, Türkiye’nin F-35 sürecini de olumsuz etkiliyor.
Bu gelişme üzerine Ankara’da S-400’leri tamamen devre dışı bırakmak veya sistemin bazı unsurlarını ABD’de depolamak gibi alternatiflerin değerlendirildiği öne sürüldü.
Gazete, Moskova’nın S-400’lerin BAE’ye devrine Türkiye’ye kıyasla daha sıcak yaklaşabileceğini belirtti.
Bunun gerekçesi olarak BAE’nin NATO üyesi olmaması ve Rusya ile ilişkilerindeki mevcut durum gösterildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise 22 Temmuz’da Kongre’ye gönderdiği yazıda, Türkiye S-400 sistemlerinden ve ilgili ekipmanlardan vazgeçmediği sürece F-35 teslimatının yapılmamasını tavsiye etmişti. Bakanlık ayrıca Ankara’nın S-400’leri yeniden satın almayacağına dair güvence vermesi ve diğer yasal koşulları yerine getirmesi gerektiğini bildirmişti.
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