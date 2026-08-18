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Kommersant duyurdu: Türkiye S-400'leri o ülkeye verirse Rusya karşı çıkmayacak

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Kommersant duyurdu: Türkiye S-400'leri o ülkeye verirse Rusya karşı çıkmayacak

Rus Kommersant gazetesi, Türkiye'nin elden çıkarmaya hazırlandığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

#1
Foto - Kommersant duyurdu: Türkiye S-400'leri o ülkeye verirse Rusya karşı çıkmayacak

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Türkiye’nin yeniden F-35 programına dönmesinin önündeki en büyük sorunlardan biri olan Rus yapımı S-400’ler konusunda yeni bir seçenek gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’tan F-35’lerle ilgili verilen sözün tutulmasını beklediklerini açıklamasının ardından, Rus basınından Kommersant konuya ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

#2
Foto - Kommersant duyurdu: Türkiye S-400'leri o ülkeye verirse Rusya karşı çıkmayacak

Kommersant’a göre ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında S-400’lerin satışı konusunda yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamaması, Türkiye’nin F-35 sürecini de olumsuz etkiliyor.

#3
Foto - Kommersant duyurdu: Türkiye S-400'leri o ülkeye verirse Rusya karşı çıkmayacak

Bu gelişme üzerine Ankara’da S-400’leri tamamen devre dışı bırakmak veya sistemin bazı unsurlarını ABD’de depolamak gibi alternatiflerin değerlendirildiği öne sürüldü.

#4
Foto - Kommersant duyurdu: Türkiye S-400'leri o ülkeye verirse Rusya karşı çıkmayacak

Gazete, Moskova’nın S-400’lerin BAE’ye devrine Türkiye’ye kıyasla daha sıcak yaklaşabileceğini belirtti.

#5
Foto - Kommersant duyurdu: Türkiye S-400'leri o ülkeye verirse Rusya karşı çıkmayacak

Bunun gerekçesi olarak BAE’nin NATO üyesi olmaması ve Rusya ile ilişkilerindeki mevcut durum gösterildi.

#6
Foto - Kommersant duyurdu: Türkiye S-400'leri o ülkeye verirse Rusya karşı çıkmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı ise 22 Temmuz’da Kongre’ye gönderdiği yazıda, Türkiye S-400 sistemlerinden ve ilgili ekipmanlardan vazgeçmediği sürece F-35 teslimatının yapılmamasını tavsiye etmişti. Bakanlık ayrıca Ankara’nın S-400’leri yeniden satın almayacağına dair güvence vermesi ve diğer yasal koşulları yerine getirmesi gerektiğini bildirmişti.

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