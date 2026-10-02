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Gündem 14 yıl sonra gelen tutuklama: Katili babası çıktı
Gündem

14 yıl sonra gelen tutuklama: Katili babası çıktı

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14 yıl sonra gelen tutuklama: Katili babası çıktı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında esrarengiz şekilde kaybolan ve 12 gün sonra toprağa gömülü cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki minik Yakup Bozkurt’un cinayet dosyası 14 yıl sonra yeniden açıldı. Adli makamların ve emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu kan donduran gerçek gün yüzüne çıkarıldı. Vahşi cinayetin baş şüphelisi olarak gözaltına alınan öz baba Abdurrezzak Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakup Bozkurt, ailesinin 2012 yılında mevsimlik işçi olarak bulunduğu Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kayboldu.

Ailenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterler de çalışmalara katıldı.

 

12 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık 12 gün süren aramalar sonucunda Yakup Bozkurt’un cansız bedeni, kırsal Doğançayır Mahallesi'nde toprağa gömülü halde bulundu.

O dönemde yürütülen soruşturmada cinayete ilişkin herhangi bir şüpheli tespit edilemedi ve dosya faili meçhul olarak kaldı.

DOSYA 14 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllar sonra Yakup Bozkurt’un ölümüne ilişkin soruşturmayı yeniden açtı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bölgelerde yeniden arama çalışması gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt’un babası Abdurrezzak Bozkurt ile 3 akrabası gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Abdurrezzak Bozkurt, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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