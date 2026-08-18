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Neler oluyor? 620 İHA ile Rusya'ya saldırı düzenlendi

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AA Giriş Tarihi:

Neler oluyor? 620 İHA ile Rusya'ya saldırı düzenlendi

Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresini gece saatlerinde 620 İHA ile vurdu. Saldırılarda sivil altyapının zarar gördüğü ve Belgorod bölgesinde 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Foto - Neler oluyor? 620 İHA ile Rusya'ya saldırı düzenlendi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar devam ederken, Ukrayna ordusu dün gece saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine İHA saldırıları düzenledi.

#2
Foto - Neler oluyor? 620 İHA ile Rusya'ya saldırı düzenlendi

MOSKOVA'YA YÜZLERCE İHA İLE SALDIRI - Çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı saldırıların ardından bölgede sirenler çalarken, sivillerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı. Rus yetkililer, gece boyunca ülke genelinde 620 insansız hava aracının tespit edildiğini ve bunların 180'inin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da bölgenin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Saldırılar nedeniyle çok sayıda noktada sivil altyapının zarar gördüğü bildirildi.

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Foto - Neler oluyor? 620 İHA ile Rusya'ya saldırı düzenlendi

BELGOROD'DA 20 KİŞİ YARALANDI - Saldırıların etkilediği bölgelerden biri de Belgorod oldu.

#4
Foto - Neler oluyor? 620 İHA ile Rusya'ya saldırı düzenlendi

Bölge Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

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