Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’dan olay plan: Ünlü golcüyü kolundan tutup getirecek Abdulkadir Selvi’den AK Parti’ye bir iyi, bir de kötü haber: “Bu, alarm zillerinin çalması demektir” diyerek duyurdu Kura Nehri taştı! Burası göl değil Ardahan Ovası Resmi Gazete’de yayımlandı! O uygulama kaldırılacak Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi Rusya'yı ürkütecek gelişme: Türkiye'den 3 bin tane İHA aldılar Toprağın altında resmen servet buldular: 4 kiloluk dev altın rekor fiyata satılacak Midesinden çıkanlar dünyayı şok etti! Tam 7 tane... Sosyal medyada istediğini yapma devri bitiyor! Detaylar belli oldu!
Rusya'yı ürkütecek gelişme: Türkiye'den 3 bin tane İHA aldılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş arka planda şiddetli şekilde devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savaş bölgesine 3 bin drone gönderildi.

SKYDAGGER Genel Müdürü Mehmet Öztekin, SAHA 2026 Fuarı'nda Ukrayna savunma sanayisinin gelişimini, İHA teknolojisini ve Türk ile Ukraynalı şirketlerin iş birliği alanlarını Kırım Haber Ajansına (QHA) değerlendirdi.

Ukrayna savunma sanayisinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Mehmet Öztekin, Ukrayna’nın geliştirdiği teknolojileri savaş durumu nedeniyle çok hızlı test etme ve deneme şansı olduğunu bu nedenle geliştirilen ürünlerin, sahayla uyumlu ve düzgün çalışan teknolojiler olduğunu aktardı.

Teknolojiyi sahada kullanan askerlerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan yeniliklerin zaman aldığını belirten Öztekin, “Üretilen ürünlerin sahada testleri yapılıyor bu testler doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarımızı, imalat sürecini hızlandırıyor ve ürünlerin etki çaplarını artırıyoruz.” dedi.

Ukrayna ile dirsek temasında olduklarını söyleyen Öztekin, "Ukrayna’yı gönülden destekliyoruz" diye konuştu. Öztekin ayrıca, gerekli olan tasarım, hammadde ve yedek parçaları sağladıklarını ve iki yıl içerisinde 3 bin adet cihazı Ukrayna’ya teslim ettiklerini bildirdi.

SKYDAGGER’ın Ukrayna’dan olumlu geri dönüşler ve ortak üretim teklifleri aldığını aktaran Öztekin, dünyanın İHA teknolojisini Ukrayna’nın sayesinde tanıdığını bu nedenle savaş sonrası Ukrayna teknolojisinin tüm dünyaya yayılacağını düşündüğünü ifade etti.

Türkiye’deki savunma sanayi şirketlerinin Ukrayna’nın sahada edindiği tecrübelerden faydalanması gerektiğinin altını çizen Öztekin, “Elimizden geldiğince Ukrayna’da sahada bulunuyoruz. Oradaki personelle temas kuruyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan saha bilgileri çünkü mühendisler bir yere kadar teknoloji geliştirebilirler ama gerçekten ihtiyaç olan teknolojiyi sahadaki personel söyler.” ifadelerini kullandı.

