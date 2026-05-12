Rusya'da Türkiye'yi derinden etkileyecek gelişme: Her şey üç ay içerisinde oldu, peş peşe kapandılar
Türkiye'ye geçtiğimiz sene 6 milyondan fazla turist yollayan Rusya'da turizm sektörü alarm vermeye başladı. Sektörde peş peşe kapanmalar yaşanıyor.
Türkiye'ye geçtiğimiz sene 6 milyondan fazla turist yollayan Rusya'da turizm sektörü alarm vermeye başladı. Sektörde peş peşe kapanmalar yaşanıyor.
Rusya’da turizm sektörü 2026 yılına ciddi kayıplarla başladı. Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1200 turizm şirketi faaliyetini durdurdu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış anlamına geliyor.
M. Komsomolets'e konuşan sektör temsilcileri krizin temel nedenleri arasında Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle uçuşların aksaması, yurtdışı turların iptali, rubledeki dalgalanmalar ile vatandaşların tatil harcamalarını kısmaya başlamasını gösteriyor.
En büyük darbeyi yurtdışı turizmi aldı. Bazı destinasyonlara uçuşların durması yüzünden tur operatörleri iptal edilen seyahatler için müşterilere milyarlarca ruble geri ödeme yapmak zorunda kaldı. Piyasa oyuncularına göre yalnızca iptal edilen turlar nedeniyle sektörün yaptığı geri ödemeler yaklaşık 20 milyar rubleyi buldu. Özellikle küçük ve orta ölçekli acenteler bu yükün altından kalkmakta zorlandı.
Rus turistlerin davranışları da değişiyor. Analistlere göre giderek daha fazla kişi seyahatlerini tur şirketleri yerine mobil uygulamalar, rezervasyon siteleri ve online platformlar üzerinden kendi başına organize ediyor. Bu eğilim özellikle Rusya içindeki kısa ve basit rotalarda belirginleşti. Geleneksel tur şirketleri ise daha çok charter uçuşlu paket turlar, vize gerektiren ülkeler ve sigorta güvencesi isteyen müşteriler için önemini koruyor.
Sektördeki bazı uzmanlar yaşananları “turizmin çöküşü” olarak görmüyor. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin’e göre piyasa şu anda bir “temizlik ve birleşme” sürecinden geçiyor. Zayıf şirketler kapanırken büyük oyuncular pazardaki paylarını artırıyor. Bazı firmalar ise tamamen kapanmak yerine fiziksel ofislerini kapatıp online modele geçiyor ya da yeni tüzel kişiliklerle faaliyetlerini sürdürüyor.
Uzmanlar yine de önümüzdeki dönemin kolay olmayacağı görüşünde. Uçak biletlerinin pahalı kalması, döviz kurlarındaki oynaklık, jeopolitik riskler ve Rus vatandaşlarının harcama iştahındaki düşüş sektör üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Bazı uzmanlara göre küçük şirketlerin piyasadan çekilmesi rekabeti azaltacağı için tur fiyatları yükselebilir, seçenekler daralabilir. Diğerleri ise güçlü mali yapıya sahip büyük şirketlerin sektörü daha dayanıklı hale getireceğini savunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23