Rusya'da Türkiye korkusu! Putin o ismi apar topar Ankara'ya yolladı
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonu gündemdeki yerini tutmaya devam ederken Rusya'dan dikkat çeken bir adım geldi.
Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rus heyeti 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in Türkiye'ye geleceği belirtildi. Rus heyetin 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olması beklenirken, gündemde Suriye olacağı ifade edildi.