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Dünya Rusya'da Türkiye korkusu! Putin o ismi apar topar Ankara'ya yolladı
Dünya

Rusya'da Türkiye korkusu! Putin o ismi apar topar Ankara'ya yolladı

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonu gündemdeki yerini tutmaya devam ederken Rusya'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:16:00 -
Rusya'da Türkiye korkusu! Putin o ismi apar topar Ankara'ya yolladı

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rus heyeti 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in Türkiye'ye geleceği belirtildi. Rus heyetin 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olması beklenirken, gündemde Suriye olacağı ifade edildi.

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