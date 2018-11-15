Rusya'da telefon ödemesini küvet dolusu bozuk parayla yaptı

RUSYA'da iPhone'un son modelini satın almak üzere bozuk para biriktiren blogger Svyatoslav Kovalenko bir grup arkadaşıyla birlikte 100 bin ruble yani yaklaşık bin 300 euroyu bir banyo küvetine doldurdu.

Plastik poşetlerdeki bozuk paraları teker teker açarak banyo küvetine döken gençler daha sonra küveti arabanın bagajına yükleyerek Moskova'daki Europeiski alışveriş merkezinde gitti.

Otoparktan asansörle merkeze giren gençler önce alışveriş merkezinin güvenlik personeli tarafından durduruldu, ancak daha sonra girmelerine izin verildi. Küveti iPhone mağazasının içine taşıyan gençler diğer müşterilerin de ilgisini çekti.

Mağazanın halkla ilişkiler müdürü Ludmila Semuşina küvetin içindeki bozuk paraları teker teker saydı. İki saate yakın süren sayma işleminin ardından Kovalenko yeni telefonuna kavuştu.