Rusya'da sürpriz karar! Mısır ne yaptıysa olmadı ama Türkiye'yi seçtiler

Rusya'da "kadife sezon" olarak bilinen eylül-ekim aylarına rastlayan turların fiyatı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 50 arttı. Kommersant gazetesi, söz konusu turların büyük bir bölümünün Türkiye istikametinde gerçekleştiğini yazıyor.



Travelata.ru verilerine dayandırılan habere göre, Türkiye turlarının ortalama fiyatı 166 bin rubleye kadar yükselmiş durumda (2 bin 700 dolar). Gazeteye konuşan analistler, fiyat artışını talepteki toparlanmayla ilişkilendiriyor.



Talepteki artış nedeniyle uçuş sayısı da artıyor. Yaz sezonunun başında Türkiye'ye düzenlenen haftalık sefer sayısı 200 iken, şu anda 750'ye yükselmiş durumda.



Yurtdışı turların yüzde 65'lik bölümü Türkiye'ye. İkinci sırada yüzde 6'lık payla Mısır var.



Haberde Rusya içi turların fiyatları da bu yıl yüzde 23 daha yüksek seyrettiği bilgisi yer aldı. Soçi turlarında ortalama fiyat 90 bin rublenin üstünde.