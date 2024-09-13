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Dünya Rusya'da sürpriz faiz artırımı
Dünya

Rusya'da sürpriz faiz artırımı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 14:17:00 -
Rusya'da sürpriz faiz artırımı

Rusya Merkez Bankası piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 100 baz puan artırma kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası'ndan piyasa beklentilerinin aksine faiz artışı geldi. Banka politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 19 seviyesine çıkardı.

Banka politika faizini artırırken, önümüzdeki toplantı için de ilave sıkılaşmaya açık olduğu sinyalini verdi.

Çarşamba günü yayınlanan verilere göre ülkede yıllık enflasyon Ağustos'ta ilk kez gerilemişti. Temmuz ayındaki yüzde 9,13 olarak açıklanan enflasyon Ağustos ayında yüzde 9,05'e düşmüştü.

Banka için önemli bir gösterge olan hane halkı enflasyon beklentileri artmaya devam ederek geçen ay yüzde 12,9'a ulaşmıştı. İş dünyasının beklentileri de yükselirken kurumsal krediler henüz soğuma belirtileri göstermemişti.

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