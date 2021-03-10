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Dünya Rusya'da su borusunda patlama! Metrelerce havaya yükseldi
Dünya

Rusya'da su borusunda patlama! Metrelerce havaya yükseldi

Rusya'nın Perm kentinde, patlayan borudan fışkıran sıcak su metrelerce havaya yükseldi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 21:20:00 -

Rusya'nın Perm kentinde, anayol altında bulunan sıcak su borusu hattında patlama meydana geldi.

Fışkıran su metrelerce havaya yükseldi

Patlayan borudan fışkıran sıcak su metrelerce havaya yükseldi. Rus medyası, patlama sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.

Perm Belediyesi'ne bağlı ekipler meydana gelen arızaya müdahale etti. Polis, bölgeyi olası tehlikeye karşı güvenlik kordonu altına aldı.

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