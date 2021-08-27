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Dünya Rusya'da Su-24 tipi savaş uçağı düştü
Dünya

Rusya'da Su-24 tipi savaş uçağı düştü

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 tipi savaş uçağı henüz bilinmeyen bir arıza sonucu düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 19:19:00 -
Rusya'da Su-24 tipi savaş uçağı düştü

Rusya'da bakıma götürülen Su-24 tipi savaş uçağı düştü. Uçakta bulunan 2 pilot kazadan sağ kurtuldu.

Rusya'nın Perm şehrine 95 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 tipi savaş uçağı düştü.

2 pilot uçaktan kendilerini fırlattı

Uçağın bakım için hangara götürüldüğü sırada henüz nedeni bilinmeyen bir arıza sonucu irtifa kaybetmeye başladığı ve 2 pilotun uçaktan kendilerini fırlattıkları belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, pilotların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Uçağın kesin düşüş nedeninin kara kutu ve teknik incelemeler sonucu belirleneceği aktarılırken, uçağın enkazının özel araçlarla hangara taşınacağı öğrenildi.

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