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Dünya Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Rusya'da açıklanan son 24 saatin verilerine göre; 24 bin 763 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 495 bin 816'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 12:17:00 -
Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 763 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 495 bin 816'ya yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 570 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 63 bin 940'a ulaştığını açıkladı.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede koronavirüse karşı geniş çaplı aşılama sürecine başlanması talimatı vermişti.

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