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Dünya Rusya'da son bilanço açıklandı
Dünya

Rusya'da son bilanço açıklandı

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 586 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakamla birlikte ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 568 bin 209’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:33:00 -
Rusya'da son bilanço açıklandı

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'nın 85 bölgesinde son 24 saatte 23 bin 586 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 3 milyon 568 bin 209’a yükseldiği belirtildi.

En çok yeni vaka başkent Moskova’da (4 bin 12), St. Petersburg’da (3 bin 316) ve Moskova bölgesinde (1.426) kaydedilirken, yeni vakaların yaklaşık yüzde 12’sinde (2 bin 849 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 481 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölenlerin sayısının 65 bin 566’ya yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısını 23 bin 440 kişi olarak sunan merkez, son 24 saatte hastanelerden taburcu olan bu kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 2 milyon 960 bin 431’e ulaştığı bilgisini verdi.

Merkezin verilerine göre sağlıklarına kavuşanların oranı, hastalığı geçirenlerin toplam sayısının yüzde 83'ünü oluşturdu.

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