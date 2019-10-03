Rusya'da skandal: Müslümanları savunduğu için gözaltına alındı!

Dağıstanlı avukat Dagir Hasavov, 17 Eylül'de Moskova’da Rus polisleri tarafından gözaltına alındı. Rus mahkemesi Hasavov'un 18 Kasım'a kadar gözaltında kalması kararı verdi.

Rusya’da Müslümanların ibadet ve ifade özgürlüğü için mücadele eden Hasavov, İslami sivil toplum kuruluşları ve şahsiyetlerin avukatı olarak tanınıyor.

“Müslümanları savunduğum için beni sorguluyorlar”

Hasavov, Moskova’daki bir duruşma sırasında avukatlık görevini yaparken gözaltına alındı. Hasavov gözaltına alındıktan sonra yaptığı açıklamada, “Müslümanların haklarını savunuyorum. Beni bunun için sorguluyorlar. Bu yolda bedel ödemeye hazırım. Burada adaleti konuşmamıza gerek yok. Çünkü burada adalet yok.” ifadelerini kullandı.

Avukatlar İçin Adalet ve İnsan Hakları kuruluşu direktörlerinden Róisín Pillay, Hasavov'a yöneltilen suçlamaların sahte olduğunu ve müvekkillerinin adil yargılanmasının engellenmek istendiğini söyledi. Pillay, “Bu tür gözaltılar diğer avukatlar için de açık bir gözdağı içeriyor. Avukatlara yönelik tacizler acilen sona erdirilmezse, hukuk mesleğinin insan haklarını koruma kabiliyeti giderek riske girecek.” ifadelerini kullandı.

Savcı değişti, baskı arttı

Hasavov, eski Dağıstan Başbakanı Abdussamed Hamidov'un avukatıydı. Hamidov , 2018 yılında Rus istihbaratının yaptığı operasyonda 'yolsuzlukla mücadele' adı altında gözaltına alındı.

Rus savcılar, Hasavov'un duruşma tanıklarından birini tehdit ettiğini ileri sürüyor.

Hasavov'un gözaltına alınmasından bir hafta önce mahkemenin savcıları değişti.Sonrasında duruşmaya maskeli ve silahlı güvenlik güçleri eşlik etmeye başladı.Yeni savcı duruşma anında Hamidov ve avukatlarına açık bir şekilde düşmanlık sergiledi ve onları 'aşırılıkçı' olarak niteledi. Hatta yaşananları dünyaya duyurmak isteyen duruşma avukatlarının sosyal medya hesapları kapatılmak istendi. Duruşmaları takip eden insan hakları aktivistleri yaşananları planlı bir senaryonun hayata geçirilmesi olarak niteledi.

Şeriat isteyen avukat

Hasavov, 2012 yılında Rusya'daki Müslümanların kendi şeriat mahkemeleri olması ve kendi hukuklarına göre yargılanması gerektiğini söylemişti. Bu açıklamasının ardından hakkında davalar açılmış, ve bir süreliğine ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Rusya’daki yaklaşık 100 avukatın mesleki dayanışma göstererek Hasavov’u savunmak için bir araya geldiği bildirildi.

Rusya'nın avukatlara yönelik baskı politikası,adil yargılanma hakkının ihlali olarak görülüyor. Kafkasyalı avukatın asılsız yere tutuklanması,'Müslümanlara yardımın bedeli' olarak dillendiriliyor.

Kaynak: Mepa News