0553 313 94 23

Rusya'da skandal: Müslümanları savunduğu için gözaltına alındı!

Dağıstanlı avukat Dagir Hasavov, 17 Eylül'de Moskova’da Rus polisleri tarafından gözaltına alındı. Rus mahkemesi Hasavov'un 18 Kasım'a kadar gözaltında kalması kararı verdi.

03 Ekim 2019 Perşembe 01:38
Rusya'da skandal: Müslümanları savunduğu için gözaltına alındı!

Dağıstanlı avukat Dagir Hasavov, 17 Eylül'de Moskova’da Rus polisleri tarafından gözaltına alındı. Rus mahkemesi Hasavov'un 18 Kasım'a kadar gözaltında kalması kararı verdi.

Rusya’da Müslümanların ibadet ve ifade özgürlüğü için mücadele eden Hasavov, İslami sivil toplum kuruluşları ve şahsiyetlerin avukatı olarak tanınıyor.

“Müslümanları savunduğum için beni sorguluyorlar”

Hasavov, Moskova’daki bir duruşma sırasında avukatlık görevini yaparken gözaltına alındı. Hasavov gözaltına alındıktan sonra yaptığı açıklamada, “Müslümanların haklarını savunuyorum. Beni bunun için sorguluyorlar. Bu yolda bedel ödemeye hazırım. Burada adaleti konuşmamıza gerek yok. Çünkü burada adalet yok.” ifadelerini kullandı.

Avukatlar İçin Adalet ve İnsan Hakları kuruluşu direktörlerinden Róisín Pillay, Hasavov'a yöneltilen suçlamaların sahte olduğunu ve müvekkillerinin adil yargılanmasının engellenmek istendiğini söyledi. Pillay, “Bu tür gözaltılar diğer avukatlar için de açık bir gözdağı içeriyor. Avukatlara yönelik tacizler acilen sona erdirilmezse, hukuk mesleğinin insan haklarını koruma kabiliyeti giderek riske girecek.” ifadelerini kullandı.

Savcı değişti, baskı arttı

Hasavov, eski Dağıstan Başbakanı Abdussamed Hamidov'un avukatıydı. Hamidov , 2018 yılında Rus istihbaratının yaptığı operasyonda 'yolsuzlukla mücadele' adı altında gözaltına alındı.

Rus savcılar, Hasavov'un duruşma tanıklarından birini tehdit ettiğini ileri sürüyor.

Hasavov'un gözaltına alınmasından bir hafta önce mahkemenin savcıları değişti.Sonrasında duruşmaya maskeli ve silahlı güvenlik güçleri eşlik etmeye başladı.Yeni savcı duruşma anında Hamidov ve avukatlarına açık bir şekilde düşmanlık sergiledi ve onları 'aşırılıkçı' olarak niteledi. Hatta yaşananları dünyaya duyurmak isteyen duruşma avukatlarının sosyal medya hesapları kapatılmak istendi. Duruşmaları takip eden insan hakları aktivistleri yaşananları planlı bir senaryonun hayata geçirilmesi olarak niteledi.

Şeriat isteyen avukat

Hasavov, 2012 yılında Rusya'daki Müslümanların kendi şeriat mahkemeleri olması ve kendi hukuklarına göre yargılanması gerektiğini söylemişti. Bu açıklamasının ardından hakkında davalar açılmış, ve bir süreliğine ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Rusya’daki yaklaşık 100 avukatın mesleki dayanışma göstererek Hasavov’u savunmak için bir araya geldiği bildirildi.

Rusya'nın avukatlara yönelik baskı politikası,adil yargılanma hakkının ihlali olarak görülüyor. Kafkasyalı avukatın asılsız yere tutuklanması,'Müslümanlara yardımın bedeli' olarak dillendiriliyor.

Kaynak: Mepa News

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 01:38
  1. Abdussamed Hamidov
  2. Dagir Hasavov
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Twitter yöneticisinin İngiliz ordusunda görev yaptığı ortaya çıktı!
    1. Twitter yöneticisinin İngiliz..
    2. Rusya'da skandal: Müslümanları..
    3. Mali ordusunun 2 karargahına saldırı:..
    4. Protestoculara gözdağı: Mısır Meclis..
    5. Avrupa Ligi maçları şifresiz nasıl..
    6. Fransızlar rahatsız: Güç kullanmaktan..
    7. Bugün hava nasıl olacak? 3 Ekim..
    8. Avrupa Ligi'nde günün programı! UEFA..
    9. Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz..
    10. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    11. Erdoğan müjdeyi verdi: 2020'de..
    12. Liverpool Salzburg maçı kaç kaç bitti?
    13. Gerilim artıyor: ABD Minuteman 3'ü..
    14. Zeytin çekirdeği yutmanın faydaları..
    15. İnme nedir? İnmeden kurtulmanın..
    16. Palmarosa yağının faydaları nelerdir?..
    17. Siğil için doğal tedavi yöntemleri!..
    18. Kolay ve çıtır mantı tarifi
    19. Karaciğer yağlanması nasıl geçer?..
    20. Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a..
    21. Çocuklardaki dikkat dağınıklığı!..
    22. Deprem çantasında neler olmalı? Deprem..
    23. Beyaz saç için doğal yöntemler! Beyaz..
    24. Yalçın Akdoğan'a yeni görev!
    25. Arı sokmasında neler yapılmalı? Arı..
    26. Arabaşı nasıl yapılır?
    27. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet..
    28. Sadullah Ergin görüşmede poz verdi
    29. Alanya Kalesi'nin surlarını yıkan..
    30. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar..
    Libya'dan kıta sahanlığını gasp etmeye çalışan Yunanistan'a nota!
    Libya'dan kıta sahanlığını gasp etmeye çalışan Yunanistan'a nota!
    Tecavüz edip, hamile bırakıp çocukları satıyorlardı! O kadınlar kurtarıldı
    Tecavüz edip, hamile bırakıp çocukları satıyorlardı! O kadınlar kurtarıldı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
    Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
    İzmir açıklarında balina görüntülendi!
    İzmir açıklarında balina görüntülendi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Husiler'den Suudi Arabistan'a bir şok daha: En az 200 asker öldürdük
    Husiler'den Suudi Arabistan'a bir şok daha: En az 200 asker öldürdük
    Merkel: Umuyorum ki; ABD ile Çin...
    Merkel: Umuyorum ki; ABD ile Çin...