  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'da seferberlik protestosu
Dünya

Rusya'da seferberlik protestosu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından şu ana kadar 38 kentte patlak veren protestolara müdahale edilirken, gözaltı sayısı bini aştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 23:29:00 -
Rusya'da seferberlik protestosu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilanı birçok kentte protestolara neden oldu. Başkent Moskova başta olmak üzere tüm kentlere yayılan gösterilerde, güvenlik güçleri protestoculara müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Protestocular, Rus ordusunun Ukrayna'dan geri çekilmesini ve kısmi seferberlik ilanının iptal edilmesini talep etti.

38 kentte protesto

Gözaltılara ilişkin henüz Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılmazken, Rus insan hakları medya projesi OVD-Info tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 38 şehirde binden fazla göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.

OVD-Info ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana ülkede düzenlenen savaş karşıtı protestolar sırasında gözaltına alınan kişi sayısının 16 bin 437'ye ulaştığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23