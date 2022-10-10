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Dünya Rusya’da savaş uçağı düştü
Dünya

Rusya’da savaş uçağı düştü

Rusya'nın Rostov bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağı düştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 01:57:00 -
Rusya’da savaş uçağı düştü

Rusya Güney Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Su-24 tipi savaş uçağının, Rostov bölgesinde eğitim uçuşu yaptıktan sonra iniş esnasında ıssız bir yere düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre uçağın düşmesine teknik bir arızanın neden olduğu bilgisi yer aldı.

Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı ifade edildi.

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