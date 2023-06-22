Rusya'da sapıklara hadım cezası geliyor

Yeni yasa tasarısı, Rus hükümeti tarafından şu anda inceleniyor ve Putin'in birkaç hafta içinde imzalaması bekleniyor.

Dailymail.co.uk'un bildirdiğine göre, geçen ay gerçekleşen bir vahşi saldırıda, Ukrayna'daki savaştan dönen bir isyankar asker tarafından 10 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğuna yönelik gerçekleştirildi.

Sergei Sh olarak adlandırılan asker, savaştan döndüğü gün evine geldiğinde Wagner paralı askeri birliği üniforması giyiyordu. Kızlara kendilerine boyun eğmezlerse onları el bombasıyla havaya uçuracağını söyleyerek tehdit etti.

Novosibirsk'teki okullarının yakınında onlara yaklaştı ve onları garajların arkasına götürerek cinsel saldırıda bulundu.

Kızlar, iddia ettikleri tecavüzleri ailelerine bildirdi ve adamın askeri giysiler ve Wagner özel askeri şirketi amblemi taşıyan bir rozet taktığını söyledi.

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Yeni yasa taslağı, mahkum pedofillere ceza sürelerinin sonunda tahliyeden önce zorunlu kimyasal enjeksiyonlar yapmayı öngörüyor.

Bu enjeksiyonlar erkek cinsel dürtüsünü azaltmayı amaçlıyor.

Bir rapora göre, "yasaya ihtiyaç duyulmasının sebebi, suçla mücadele için mevcut önlemlerin yeterince etkili olmamasıdır - [çocuk cinsel saldırısı] sayıları artmakta ve mahkumlar genellikle hapishaneden tahliye edildikten sonra tekrar suç işlemektedir."

Rus milletvekili Boris Chernyshov, "uzun süreli veya kalıcı olarak cinsel çekimi azaltan maddelerin zorla uygulanmasını" talep etti.

Rusya'nın diğer ülkelerin deneyimlerinden faydalanması gerektiğini söyledi.

Kazakistan, birkaç yıldır pedofililere karşı zorunlu hadım sistemi uygulamaktadır ve otoriter Belarus da benzer yasaları uygulamaktadır.