Rusya'da saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı!

Rusya uyruklu terörist Evgenii Serebriakov'un bombalı saldırıdan sonra Türkiye'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Bakan Yerlikaya Rus teröristin Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeyi şöyle duyurdu:

“Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından Interpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aranmış, ‘Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği' bilgisi iletilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09.40'ta Bodrum Havalimanı'ndan giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı ve Interpol/Europol Daire Başkanlığınca MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya Interpol Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs, bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır”

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