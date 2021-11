Rusya'da rekor seviyeye ulaştı! Can kaybı zirve yaptı

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte bin 254 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede dün kaydedilen bin 254 ölüm, salgınının başından bu yana 1 günde kayda geçen en yüksek ölü sayısı olurken, can kaybı sayısı rekor seviyede kaldı. Son veriyle birlikte toplam can kaybı sayısı ise 262 bin 843'e yükseldi. Son 24 saatte en çok ölüm 93 ile başkent Moskova'da görülürken, St. Petersburg'ta 75, Krasnodar bölgesinde 72 ve Nijniy Novgorod'da 40 ölüm kaydedildi.

Son 24 saatte 37 bin 120 vaka

Rusya'da son 24 saatte 37 bin 120 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 9 milyon 294 bin 188'e ulaştı. Moskova'da 3 bin 239, St. Petersburg'ta 2 bin 637, Samara'da bin 885, Krasnodar'da 997 yeni vaka kayda geçti.

Günlük can kaybı sayısı bu hafta zirve yaptı

Ülkede Pazartesi günü bin 211 olarak açıklanan ölü sayısı, ertesi gün bin 241'e yükseldi. Çarşamba günü ise bin 247 ile günlük can kaybında yeni ölüm rekoru kırıldı. Perşembe günü de bin 251 ile günlük can kaybı sayısı rekor tazeledi. Dün bin 254 ölümle günlük ölü sayısında yeni rekora ulaşılırken, son 24 saatte yine bin 254 ölümle günlük can kaybı sayısı rekor seviyede kaldı.