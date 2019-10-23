Rusya'da mutabakat sonrası o anlar! Akar ve Fidan'ın yüz ifadesi dikkat çekti! Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Türk heyetinin yüzündeki gülümseme dikkat çekti.

Türkiye, Suriye konusunda Amerika'dan sonra Rusya ile de bir mutabakata imza attı. İki anlaşmada da Suriye'nin geleceğine ilişkin Türkiye'nin istedikleri oldu. Türkiye sınırına yuvalanan YPG'li teröristleri 32 kilometre uzaklaştıran mutabakatın açıklanmasının ardından Türk yetkililerin, oldukça mutlu olduğu görüldü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın gülümsediği anlar, Soçi'de kameralara yansıdı.

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