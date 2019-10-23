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Rusya'da mutabakat sonrası o anlar! Akar ve Fidan'ın yüz ifadesi dikkat çekti!

Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Türk heyetinin yüzündeki gülümseme dikkat çekti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:02

Türkiye, Suriye konusunda Amerika'dan sonra Rusya ile de bir mutabakata imza attı. İki anlaşmada da Suriye'nin geleceğine ilişkin Türkiye'nin istedikleri oldu.

Türkiye sınırına yuvalanan YPG'li teröristleri 32 kilometre uzaklaştıran mutabakatın açıklanmasının ardından Türk yetkililerin, oldukça mutlu olduğu görüldü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın gülümsediği anlar, Soçi'de kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:02
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. MİT Başkanı Hakan Fidan

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst18 sa önce
    Övgüler, alın terinizher şey ananızın ak sütü gibi helal olsun,sevinme ve gururlanma hakkınızdır.
  • PolatPolat19 sa önce
    Acilen sıra Kıbrıs'a gelmeli. Orada Türk düşmanı bir yapılanma var.
  • Kadir Kadir 20 sa önce
    Allah her zaman böyle güldürsün
  • Ax111Ax11121 sa önce
    "Kafkas" rumuzlu yorumcu ... Türkiye PKK'yı, PYD'yi vurdukça sesi senin gibilerden geliyor. Ne iş?!?!?!?! Erdoğan, Akar ve Fidan rahatsızlığı ne ayak?!?!?!?!? Sen söyle bakiim cumhuriyet tarihinde bu üç arslan gibi adamı bir arada gördün mü? Göremezsin. Göstermezler. Ama ALLAH'ın (cc) lütfu ile oldu işte. Ve çok iyi oldu. Büyük nimet oldu. Ama senin gibi gözlüğünün numarası geçmiş, kulak zarı delik, burun damarları çatlamış olanların anlaması bu kadar olur. Aslında senin gibileri de anlayışla karşılamak lazım. Çünkü çok afedersin ama özürlü grubundansınız.Aslında sizleri de ciddiye alıp anlatmak, izah etmek, bilgilendirmek lazım. Gerçi Kılıçdaroğlunu bilgilendiriyorsun, anlatıyorsun, ediyorsun da ne oluyor?!?!?!?!?!?! Bir koca hiç. Niyet bozuk akıbet bozuk. Çünkü dertleri bağcıyı dövmek.
  • Zülfikar HayberZülfikar Hayber21 sa önce
    Okuyup geçme ey müslüman zulme karşı ve adalete özlemli müslüman. Beni yaftalamadan oku: Akar ve Fidan 15 Temmuzdan sonra görevden alınsalardı fetö soruşturmalarında at izi it izine karışmayacaktı... bunları gören ekabir kıyas ile at izini it izine karıştırdı... Bir ilde "Stadda olay çıksa emniyet müdürü görevden alınır" ülke savaş yerine döndü bunlar alınmadı... Tabi gülecekler çünkü hala en öndeler ve görece bir başarı kazandılar Rusya da... Allah ıslah eylesin hepimizi
  • HAVVA TARAKÇI HAVVA TARAKÇI 21 sa önce
    ALLAHIM SİZLERE GÜÇÜNDEN GÜÇ VERSİN SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ .ZATEN DURUŞUNUZ İNSANA GÜVEN VERİYOR .İŞTE İMAN GÜÇÜ VATAN MİLLET SEVGİSİ BU EMEĞİ GEÇEN TÜM DEVLETBÜYÜKLERİMİZDEN ASKERİMİZDEN HER KİMİN EMEĞI OLAN HERKESTEN MEVLAM RAZI OLSUN AMİN
  • FerayeFeraye21 sa önce
    Fidan =Akar
  • KafkasKafkas21 sa önce
    Bu ikisinin gülmesine hiç şaşmamalı. Birisi Kürt, afedersin PKK açılımı ile Türkiyeyi teröristlerle masaya oturtup, en sonunda da güneydoğuda hendek savaşlarına sebep olan istihbarat başkanı. Diğeri ise aylardır mükemmel bir harekat planı yaptık, b ve c planları filan da var, her şey hazır diye kamuoyunu kandıran ve sonunda ben bir komutanım diyen birinin asla yapamayacağı, sonucunun başarısızlık olacağı her şeyinden belli berbat bir tiyatrosal harekat planı ile kamuoyunun gazını almak için gösteri amaçlı suriyeye giren askerlerin başı. bırak bir komutanı, bırak genel kurmay başkanlığı yapmış biri olmayı, ben bu vatanın evladıyım diyen aklı başında bir er bile bundan daha iyi bir harekat planı yapardı.
  • misafirmisafir21 sa önce
    ya hu nerde oldu Allah aşkına yapmayın sınır muhafızları nedir madem esede bırakacaksınız toprakları o zaman niye savaşıyoruz çek orduyu ve desteklediğin grupları esed zaten 3 ayda halleder nerde suriye milli ordusu onlara nere bırakıldı zafer olan ne acaba

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