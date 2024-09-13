Rusya'da kriz! Rezervleri tükeniyor

Rusya'daki büyük ve kolay erişilebilir maden rezervlerinin neredeyse tükenmek üzere olduğu açıklandı. Rusya Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile yapılan bir toplantıda, yeni büyük maden yataklarının keşfi konusunda yaşanan zorluklara dikkat çekti.

Kozlov’a göre, maden arayıcıları artık Doğu Sibirya, Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu gibi zor coğrafyalara yönelmek zorunda kalıyor.

Rossiyskaya Gazeta'nın haberine göre Bakan Kozlov, mevcut kaynaklar tükenme noktasına yaklaşsa da, Rusya'nın büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Uzak Doğu’nun yalnızca %35’i, Sibirya'nın ise %45’i jeolojik olarak incelenmiş durumda. Bu bölgelerdeki keşiflerin, maden üretimini artırma potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor.

Kozlov, Rusya'nın hala 17 farklı hammaddenin ithalatına bağımlı olduğunu belirtti. Ancak, bunların 10'unda ülke içindeki rezervlerin yeterli olduğu açıklandı. Özellikle uranyum, krom, manganez ve titanyum gibi stratejik kaynaklarda keşif çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.