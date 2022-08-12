Rusya’da kriz patlak verdi! Putin Türkiye'ye flaş teklifi her an yapabilir

Yaptırımlar yüzünden Rus uçaklarının çoğu devre dışı kaldığı Türkiye-Rusya hattında uçak bileti fiyatarı rekor seviyelere çıkarken, uzmanlar bu duruma son vermek için tek yolun Türkiye'nin hava yolu şirketlerine acil olarak daha fazla uçuş izni verilmesi olduğunu savunuyor.



Moskova'da Sputnik Radyo'ya konuşan Rusya Yolcular Birliği Başkanı Kirill Yankov, şu anda günde 85 civarında olan Rusya'dan Türkiye'ye topam sefer sayısını 100'e çıkarma tekliflerinin sorunun çözümüne değilse de hafiflemesine yardımcı olacağını söyledi.



Yankov "Sefer sayısı 100'ü geçerse bilet fiyatlarını % 30-40 oranında düşürmeye yardımcı olur. Ama Türkiye'ye uçuşların artık yeni rotalarda daha uzun sürmesi nedeniyle geçen yılki bilet fiyatlar geri dönmeyecek" dedi.



Rusya'da bu sefer artışını rahatlıkla karşılayacak tale olduğunu söyleyen Yankov, "Şu anda rekor düzeye çıkan fiyatlara bakarsanız, Rusya'dan Türkiye'ye uçakla seyahat etmenin maliyeti geçen yıla göre 2-2,5 kat daha fazla" diye konuştu.



Rus yetkili, "Devletler dış hat uçuş sayılarında normalde kural olarak karşılıklılık ilkesine uyar. Bugüne dek Türkiye dahil büyük ülkelerde bu karşılıklılık esası genellikle gözlenirdi. Ama yaptırım baskısı karşısında artık bunu gözetecek durumda değiliz. Rus havayolu şirketlerinin artık dünya çapında özgürce uçabilen çok fazla uçağı yok. Bu şartlar altında bu doğru karar Türk şirketlerine daha fazla uçuş imkanı vermek" dedi.

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