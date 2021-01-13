  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’da kritik WhatsApp çağrısı
Dünya

Rusya’da kritik WhatsApp çağrısı

Teknoloji devi Facebook’un bünyesindeki WhatsApp’ın günler önce sunduğu sözleşme konuşulmaya devam ediyor. Rusya Federasyonu Toplumsal Konseyi kitle iletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Aleksandr Malkeviç, WhatsApp’ı kullanmayın çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 03:58:00 -
Rusya’da kritik WhatsApp çağrısı

Rusya Federasyonu Toplumsal Konseyi kitle iletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Aleksandr Malkeviç, WhatsApp’ın ortaya koyduğu yeni sözleşmesi güvenlik endişelerine yol açtığı için resmi çalışanlardan WhatsApp’ı kullanmamaları gerektiğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklama ile Malkeviç, WhatsApp’ın güncellediği Gizlilik İlkesi’nin sorunlara yol açacağını ve güvenilirlik konusunda şüpheler oluşturduğunu bildirdi.

Çok sayıda çalışanın WhatsApp ile haberleştiğine dikkat çeken Malkeviç “WhatsApp gazeteciler ve iş dünyası temsilcileri arasında da popüler. Bu sebeple, tüm gizli bilgilerimizin artık yasal olarak Batılı istihbarat birimlerinin malı olacağını anlamalıyız. Rus yetkililer, özellikle de işle ilgili konularda WhatsApp üzerinden iletişim kurmayı sonlandırmalılar.” şeklinde açıklama yaptı.

4 Ocak’ta Gizlilik İlkesi’ni güncelleyen ve kullanıcılarına sunan WhatsApp, kullanıcıların onaylamaları için 8 Şubat’a kadar süre vermişti. Yeni koşulların onaylanmadığı durumda kullanıcıların WhatsApp uygulamasından yararlanamayacağını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an'ın o Türkçe tefsiri için Rusya'dan skandal hamle! Türkiye'den 'müdahil olma' talebi geldi
Dünya

Kur'an'ın o Türkçe tefsiri için Rusya'dan skandal hamle! Türkiye'den 'müdahil olma' talebi geldi

Müellifi Bediüzzaman Said Nursi olan Risale-i Nur tefsirleri için Rusya'dan skandal bir hamle geldi. Daha önce Rusça tercümeleri yasaklayan ..
Necdet Saraç, Ahmet Hakan'ın 'Kaftancıoğlu' sorusuyla rezil oldu
Medya

Necdet Saraç, Ahmet Hakan'ın 'Kaftancıoğlu' sorusuyla rezil oldu

Terör örgütü MLKP'nin kurucularından Hasan Ocak hakkında hiçbir davanın açılmadığını söyleyen Necdet Saraç, Ahmet Hakan'ın 'Canan Kaftancıoğ..
Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme
Teknoloji

Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme

Savunma sanayiinde başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakan Türkiye, gözünü 2021'e dikti. "2021 yılı, savunma ve havacılık sanayii se..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay