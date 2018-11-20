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Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

Rusya Savunma Bakanı Şoygu,İdlib'deki silahsız bölgenin desteklenmesi için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

20 Kasım 2018 Salı 14:07
Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.

Rusya'nın Soçi kentinde görüşen Akar ve Şoygu, bölgesel konuların yanı sıra Soçi'de imzalanan mutabakat ve İdlib'deki son durumu ele aldı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakan Akar'a, Suriye'deki mevcut durum için iki ülkenin hızlı aksiyon alması gerektiğini söyledi. Şoygu ayrıca İdlib'deki silahsız bölgenin desteklenmesi için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:07
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. MİT Başkanı Hakan Fidan
  3. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
  4. Rusya
  5. Türkiye
  6. İdlib
  7. açıklama

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