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Aktüel Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı
Aktüel

Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı

Ülkede, Kovid-19 günlük vaka sayısı 28 bin 782 kişi ile en yüksek seviyeye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:23:26 -
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama başladı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Moskova'daki 70 klinikte toplu aşılamanın başladığı belirtildi.

İlk olarak risk grubunda olan 18-60 yaş vatandaşların aşılanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şimdilik, sağlık, eğitim ve sosyal alanda hizmet veren kurumların çalışanları aşı yaptırabilecek. Aşı yaptıracak olan kişilerin bazı kronik hastalıkların olmaması ve son iki hafta içinde üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmamış olması gerekiyor. Hamile ve emzirme döneminde olan kadınlar aşı yaptıramaz."

- Günlük vaka sayısı 28 bin 782 kişi ile en yüksek seviyeye ulaştı

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 kişinin virüse yakalanmasıyla "en yüksek" günlük vaka sayısı kayıtlara geçti, Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 431 bin 731'e yükseldi. Ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 508 artarak 42 bin 684'e, iyileşen kişi sayısı da 27 bin 644 artışla 1 milyon 916 bin 396'ya ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 993 artarak 640 bin 50'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 74 artışla 9 bin 277'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, ülkede son 24 saatte 550 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 78 milyon 700 bini geçtiğini bildirdi.

- Rusya'da Kovid-19 süreci

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği ülkede, dün 27 bin 403 vaka görülmüş, 569 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19'a karşı yeniden alınan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğunun getirildiği Rusya'da, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence mekanı, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kovid-19 karşı toplu aşılamanın başlatılması talimatını vermişti.

Rus yapımı "Sputnik V" ve "EpiVakKorona" adlı iki Kovid-19 aşısının üretimleri bir süre önce başlamıştı.

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