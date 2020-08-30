  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 990 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 990 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:05:11 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 990 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 990 bin 326’ya, ölenlerin sayısı 17 bin 93’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 980 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 990 bin 326’ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 68 artarak 17 bin 93’e, iyileşen hasta sayısı 2 bin 599 artarak 806 bin 982’ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25’inde semptom görülmedi.

- Bugüne kadar yapılan test sayısı 36 milyon 400 bini geçti

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 695 artarak 261 bin 733’e, ölü sayısı 11 artışla 4 bin 809’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 340 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyon 400 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart ayının sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, ağustosta Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye direnişinin önemli isminden Türkiye'ye çağrı: Kendinizi sınırlarınızdan ibaret görmeyin
Dünya

Suriye direnişinin önemli isminden Türkiye'ye çağrı: Kendinizi sınırlarınızdan ibaret görmeyin

Suriye direnişinin önemli isimlerinden Dr. Abdullah el-Muhaysini, bölgedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Muhaysini, T..
Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı
Gündem

Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı

Göreve gelmeden 'liyakat' naraları atan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Miss Turkey yarışmasına katılan 24 yaşın..
Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar
Gündem

Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar

Yunanistan'da bir televizyon programına konuk olan Yunan profesörün Türkiye hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı. Ülkesinin tutumunu eleşt..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı