Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 166 bine yaklaştı

MOSKOVA (AA) - Rusya’da yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgınında günlük 10 binin üzerindeki artışlar nedeniyle toplam vaka sayısı kısa sürede 166 bine yaklaştı.



Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 559 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 165 bin 929’a yükseldi.



Son 3 gündür günlük vaka sayısının 10 binin üzerinde olduğu ülkede ölü sayısı 86 artarak 1537’ye, iyileşen sayısı da 1462 artarak 21 bin 327’ye ulaştı.



Ülkedeki vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 6,8 olurken, yeni vakaların yüzde 40,9’u hastalık belirtisi taşımıyor.



- Moskova'da vaka sayısı 85 binin üzerinde



Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 858 artarak 85 bin 973, ölü sayısı ise 50 artarak 866 oldu.



Bugüne kadar toplam 8 bin 458 kişinin iyileştiği Moskova’da, vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 7,3 olarak kaydedildi.



Moskova’daki yeni vakaların yüzde 37,1’inin 18 ila 45 yaşında, yüzde 36,4’ünün 46 ila 65 yaşında, yüzde 19,8’inin 66 yaş üstü, yüzde 6,7’sinin de çocuk olduğu belirtildi.



- Rus ordusunda 91 yeni vaka



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 91 artarak 1475’e yükseldiği, 174 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Vakalardan 569’unun evde tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, askeri yüksek okullarda bugüne kadar 1186, bakanlığa bağlı okullarda ise 200’ün üzerinde vakanın tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, orduda toplam 360 sivil çalışanın virüse yakalandığı ve 25’inin iyileştiği aktarıldı.

- Ülkede 227 kişi gözetim altında



Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 227 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ve son 24 saatte 173 bin olmak üzere bugüne kadar 4 milyon 600 binin üzerinde testin yapıldığını bildirdi.



Rusya’da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak’ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova’da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.



Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence, sağlık ve spor merkezleri ile restoran, kafe, müze, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.



Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği bildirilmişti.



Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov ile Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma’daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.