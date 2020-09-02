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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 5 bin oldu
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 5 bin oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:09:20 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 5 bin oldu

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 5 bine, ölü sayısı 17 bin 414’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 952 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 5 bine ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 115 artarak 17 bin 414’e, iyileşen sayısı 5 bin 464 artarak 821 bin 169’a çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 24,2’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 625 artarak 263 bin 684’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 844’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 275 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 37 milyon 100 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, ağustosta Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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