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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bini geçti

Son 24 saatte 15 bin 971 kişi virüse yakalandı, 290 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:18:43 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 463 bin 306'ya, ölenlerin sayısı 25 bin 242'ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 971 kişi virüse yakalandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 463 bin 306'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 290 artarak 25 bin 242'ye, sağlığına kavuşan sayısı da 11 bin 428 artışla 1 milyon 107 bin 988'e ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,9'unda hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e indi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 25,8'inde semptom görülmedi.

- Son 24 saatte 512 bin test yapıldı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 413 artarak 381 bin 430'a, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 66 artışla 6 bin 187'ye yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 512 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 55 milyon 600 bini geçtiğini duyurdu.

- Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, salgının başlamasında bu yana 20 Ekim'de 16 bin 319 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı, dün de 317 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölü sayısı görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.



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