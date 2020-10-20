Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana son 24 saatte 16 bin 319 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bin 635'e yükseldi.



Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte iyileşen sayısı 9 bin 704 artarak 1 milyon 85 bin 608'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 269 artışla 24 bin 635'e çıktı.



Ülkede, son 24 saatte 16 bin 319 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 635'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye çıkarken, yeni vakaların yüzde 28,6'sında semptom görülmedi.

- Toplam test sayısı 54 milyon 600 bini aştı

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 999 artarak 372 bin 628'e, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 49 artışla 6 bin 58'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 374 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 54 milyon 600 binin üzerine çıktığını duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.



Ülkede, dün 15 bin 982 vaka tespit edilmişti.



Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.