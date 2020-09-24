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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 130 bine yaklaştı
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 130 bine yaklaştı

Başkent Moskova’da günlük vakalar hazirandan bu yana ilk defa 1000'in üzerine tekrar yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:03:51 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 130 bine yaklaştı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 128 bin 836’ya, ölü sayısı 19 bin 948’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 595 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 128 bin 836’ya ulaştı. Artan günlük vaka sayısı 12 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 149 artarak 19 bin 948’e, iyileşen sayısı 6 bin 130 artarak 929 bin 829’a yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6’da kalırken, yeni vakaların yüzde 24’ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da günlük vaka sayısı 20 Haziran’dan bu yana ilk defa 1000'in üzerine tekrar çıktı. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 1050 artarak 280 bin 408’e, ölü sayısı 15 artarak 5 bin 115’e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 43 milyon 900 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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