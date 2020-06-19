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Rusya'da Kovid-19 tedavisi gören iki Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi

Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirilen Türk vatandaşlarından biri İzmir'de, diğeri ise İstanbul'da tedavi edilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:39:28 -
Rusya'da Kovid-19 tedavisi gören iki Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi

İSTANBUL (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Rusya'da Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Z.S. ile Y.G'nin ülkelerinde tedavi edilme talepleri üzerine başlatılan nakil operasyonu, yaklaşık 12 saatlik uçuş planının ardından başarıyla tamamlandı.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığına ait TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçak, Kovid-19 nedeniyle Rusya'da tedavi edilen Türk vatandaşları 41 yaşındaki Y.G. ile 48 yaşındaki Z.S.'yi yurda getirmek üzere İstanbul'dan havalandı.

Planlama kapsamında Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden uçak, Samara-Krasnoyarsk-Blagoveshchensk-Krasnoyarsk-Samara güzergahlarının ardından yurda döndü.

Ülkeye gelişinin ardından ilk önce İzmir'e inen uçakta bulunan Y.G, İzmir Türkan Özilhan Bornova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ambulans uçak İzmir'in ardından saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Uçakta bulunan Z.S. de Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne sevk edildi.

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