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Korona Virüs

Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede felaket!

Rusya'nın başkenti Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 22:29:00 -
Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede felaket!

Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü 50 No'lu 6 katlı hastanenin ilk katında yangın çıktı.

Yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, tüm hasta ve çalışanların tahliye edildiğini bildirdi.

Yangına, ilk belirlemelere göre tıbbi ekipman arızasının neden olduğu belirtildi.

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