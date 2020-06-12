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Rusya'da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor

Rusya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 502 bin 436'ya, ölü sayısı 6 bin 532’ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 00:13:00 -
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 779 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 502 bin 436'ya ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 174 artarak 6 bin 532’ye, iyileşen sayısı 8 bin 367 artarak 261 bin 150'ye yükseldi. Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,7’den yüzde 1,8’e çıktı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1436 artarak 201 bin 221’e, ölü sayısı 53 artarak 3 bin 138’e ulaştı.

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