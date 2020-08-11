Rusya'da korkunç koronavirüs bilançosu: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı
Dünyada ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Rusya'da da etkili oluyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 945 kişide virüs tespit edildi.
Çin'den tüm dünyaya yayılan yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Rusya'da da etkisini gösteriyor.
Son 24 saatte 5 bine yakın yeni vaka
Ülkede açıklanan yeni verilere göre; son 24 saatte 4 bin 945 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ölenlerin sayısı ise 130 oldu.
Toplam vaka sayısının 897 bin 599'a ulaştığı Rusya'da Sağlık Bakanlığı, can kaybının ise 15 bin 131'e ulaştığını duyurdu.