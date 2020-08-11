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Dünya

Rusya'da korkunç koronavirüs bilançosu: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı

Dünyada ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Rusya'da da etkili oluyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 945 kişide virüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:43:00 -
Rusya'da korkunç koronavirüs bilançosu: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı

Çin'den tüm dünyaya yayılan yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Rusya'da da etkisini gösteriyor.

Son 24 saatte 5 bine yakın yeni vaka

Ülkede açıklanan yeni verilere göre; son 24 saatte 4 bin 945 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ölenlerin sayısı ise 130 oldu.

Toplam vaka sayısının 897 bin 599'a ulaştığı Rusya'da Sağlık Bakanlığı, can kaybının ise 15 bin 131'e ulaştığını duyurdu.

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