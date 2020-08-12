Rusya'da korkunç koronavirüs bilançosu açıklandı: Can kaybı 15 bin 260'a ulaştı
Dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgını, Rusya'da son 24 saatte 129 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Çin'in Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Covid-19) Rusya'da da etkili oluyor.
Son 24 saatte 129 kişi öldü
Toplam vaka sayısının 902 bin 701'e ulaştığı ülkede, son 24 saatte 5 bin 102 kişide daha virüs tespit edildi.
Rusya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; ülkede son bir günde 129 kişi ölürken toplam can kaybı 15 bin 260'a ulaştı.