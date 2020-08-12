Rusya'da korkunç koronavirüs bilançosu açıklandı: Can kaybı 15 bin 260'a ulaştı

Çin'in Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Covid-19) Rusya'da da etkili oluyor.

Son 24 saatte 129 kişi öldü

Toplam vaka sayısının 902 bin 701'e ulaştığı ülkede, son 24 saatte 5 bin 102 kişide daha virüs tespit edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; ülkede son bir günde 129 kişi ölürken toplam can kaybı 15 bin 260'a ulaştı.