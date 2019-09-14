Rusya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya'da kafa kafaya gerçekleşen çarpışmanın ardından feci görüntüler ortaya çıktı, en az dokuz can kaybı var.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde yer alan Yaroslavl bölgesinde, bir TIR karşı şeride geçerek otobüsle çarpıştı. Rus yetkililer, feci görüntülerin ortaya çıktığı kazada en az dokuz kişinin öldüğünü açıkladı. 21 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslar tarafından hastanelere taşındı. İlk gelen bilgilere göre, yaralılar arasında çocuklar da var

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