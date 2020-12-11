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Dünya Rusya'da korkunç bilanço! İlk kez bu rakamı gördü
Dünya

Rusya'da korkunç bilanço! İlk kez bu rakamı gördü

Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 613 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam ülkede salgının başlangıcından bu yana görülen "en yüksek günlük can kaybı" olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:29:00 -
Rusya'da korkunç bilanço! İlk kez bu rakamı gördü

Rusya’da koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin bildirdiğine göre, son 24 saatte ülkede 28 bin 585 yeni koronavirüs vakasına rastlandı. Ülkede geçtiğimiz çarşamba günü 29 bin 39 Kovid-19 vakası ile rekor artış kaydedilmişti. Ülke genelinde salgının başlangıcından beri teşhis edilen vaka sayısı 2 milyon 597 bin 711.

Salgının merkezi başkent Moskova’da bir gün içinde 7 bin 215, tüm pandemi süresince 679 bin 163 kişi hastalığa yakalandı. Ülkede vakaların en çok görüldüğü ikinci şehir ise St Petersburg.

Son 24 saatte 613 kişi yaşamını yitirdi böylelikle 2 Aralık’ta kaydedilen rekor vefat sayısı aşılarak pandeminin başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vefat sayısı kaydedilmiş oldu. Tüm zaman boyunca ise ülkede 45 bin 893 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti. Son 24 saat içinde 26 bin 171, toplamda 2 milyon 59 bin 840 kişi hastalığı atlattı.

Ülkede ölüm oranları geçtiğimiz yıla göre yüzde 9.7 arttı

Bir gün önce Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, nisan ve ekim ayları arası koronavirüse yakalanan 78 bin 247 hastanın yaşamını yitirdiğini bildirdi. On aylık süreç boyunca toplam vefat oranı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9.7 arttı. Yetkililer kasım-aralık ayları boyunca ölüm oranlarında daha fazla artış bekliyor.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete yeni tip koronavirüse karşı geniş kapsamlı aşılama çalışmalarına başlama emrini vermişti. Başkent Moskova’da başlayan aşı uygulaması, ülkenin diğer bölgelerinde ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

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