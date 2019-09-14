Rusya'da korkun kaza otobüsle kamyon çarpıştı: 7 ölü, 28 yaralı
Bir otoyolda otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu medyana gelen kazada 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.14 Eylül 2019 Cumartesi 17:22
Moskova'nın doğusunda bulunan Yaroslavl kentinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü. İki aracın sürücüleri ve otobüste bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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