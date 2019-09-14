Rusya'da korkun kaza otobüsle kamyon çarpıştı: 7 ölü, 28 yaralı Bir otoyolda otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu medyana gelen kazada 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Moskova'nın doğusunda bulunan Yaroslavl kentinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü. İki aracın sürücüleri ve otobüste bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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