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Rusya'da korkun kaza otobüsle kamyon çarpıştı: 7 ölü, 28 yaralı

Bir otoyolda otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu medyana gelen kazada 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:22
Rusya'da korkun kaza otobüsle kamyon çarpıştı: 7 ölü, 28 yaralı

Moskova'nın doğusunda bulunan Yaroslavl kentinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü. İki aracın sürücüleri ve otobüste bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:22
  1. rusya
  2. moskova
  3. trafik kazası

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