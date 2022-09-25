Rusya’da kısmi seferberlik gerginliği devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül’de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından patlak veren protestolar sürüyor. Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale, Yakutistan, İrkutsk, Reftinsky ve Arhangelsk’de eşlerini ve çocuklarını askere göndermek istemeyen kadınlar sokağa indi. Kadınlar, "Çocuklarımızı neden götürüyorsunuz?" diye bağırarak, "Kime saldırıldı? Rusya'ya mı saldırıldı? Ukrayna'ya saldıran bizdik. Rusya Ukrayna'ya saldırdı! Savaşı durdurun!" ifadelerini kullandı. Zaman zaman göstericiler ile polis arasında tansiyon yükselmesi ile polis göstericilere copla müdahale etti. Protesto sırasında 5 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan bir gösterici ise kendisine tokat atan polise kafa atarak karşılık verdi.

Dağistan'dan gönderilen 300 kişi hayatını kaybetti

Dağıstan’dan Ukrayna'ya şimdiden binlerce asker tedarik edildiğine inanılıyor ve son yapılan analizler, Dağıstan'ın savaşta diğer Rus bölgelerinden daha fazla kayıp verdiği tahmin ediliyor. Bu ayın başlarında yapılan bir analize göre, Ukrayna’da Rusya saflarında savaşan en az 300 Dağıstanlı askerin öldüğüne inanılıyor.

Rusya merkezli insan hakları ve medya projesi OVD-Info, Putin’in kısmi seferberlik kararı sonrası ülkenin dört bir yanında başlayan gösterilerde bugüne kadar 2 bin 247 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.