Rusya’da kazanan Yoshihide Muroya oldu

Red Bull Air Race’te sezonun ikinci yarışı, Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlendi. Yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edilen ve büyük bir görsel şölen sunan yarışı formunun zirvesinde olan Yoshihide Muroya kazandı. Japon pilot üst üste ikinci galibiyetini alarak genel klasmandaki liderliğini korudu.

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’te heyecan Rusya’nın Kazan şehrinde yaşandı. Yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edilen yarışta, Avusturyalı pilot Matt Hall’u 0,185 saniye farkla geçen Yoshihide Muroya üst üste ikinci yarışını kazandı. Japon pilot, genel klasmanda da liderliğini korumuş oldu. Red Bull Air Race’te sezonun bitmesine sadece iki yarış kalırken, bu yarışların birisi Macaristan diğeri ise Japonya’da düzenlenecek. 14 Haziran’da Macaristan’daki yarışların ardından büyük heyecan 8 Eylül’de Japonya’nın Chiba kentinde son bulacak.

Sezonun son iki yarışı öncesi genel klasmanda Yoshihide Muroya, 53 puanla ilk sırada yer alıyor. Muroya’yı 44 puanlı Martin Sonka ve 36 puanlı Matt Hall takip ediyor.