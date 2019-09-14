Rusya'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 21 yaralı
Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde içinde 30 kişi bulunan bir yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.14 Eylül 2019 Cumartesi 14:09
Sputnik’e konuşan bölge sağlık departmanı yetkilisi kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkili, “Son verilere göre yaralanan 30 kişiden 9’u öldü. Yaralıların arasında çocuk var, yaşı belirlenmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya İçişleri Bakanlığı kaza ile ilgili soruşturma açtı. Ön bilgilere göre kazaya karşı şeride geçerek otobüsle kafa kafaya çarpışan tır neden oldu.
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