Rusya'da heyetler arası görüşme sona erdi! 'İşbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus mevkidaşları ile Rusya’nın başkenti Moskova’da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı açıklamasında "Bugün Rus dostlarımızla, Rus ortaklarımızla Suriye konusunda son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Astana ve Soçi süreçlerini bu güne kadar attığımız adımları ve bundan sonraki planlarımızı gözden geçirdik. ABD’nin çekilme kararıyla birlikte Suriye bağlamındaki son gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Bundan sonra çalışmalarımızı nasıl koordine edebiliriz bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlılığımızı vurguladık ve tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Soçi’de imzaladığımız İdlib muhtırası gerçekten bugün sükûnetin sağlanması ve siyasi sürecin işlemesi bakımından çok önemli bir mutabakattı. Bunun da uygulanması ve aksaklıkların giderilmesi konusunda da yine hem mutabıkız hem de bugün bu İdlib mutabakatının uygulanması konusunu da kendi aramızda değerlendirdik" dedi.

"Biz Astana garantörleri olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız” diyen Çavuşoğlu, “Bazıları Astana, Soçi süreçlerini baltalamaya çalışıyor olabilir, yada karşı olabilir ama şunu unutmasınlar bugün Suriye için bir anayasa komisyonunun kurulması konuşuluyorsa bu Rusya, İran ve Türkiye’nin birlikte attığı adımlar ve sarf ettiği çabalar sayesinde olmuştur" ifadelerini kullandı.

“Suriye konusunda bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz”

Suriye’de kalıcı bir barış için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Tüm bunlar konuşulurken Suriye sorunun insani boyutunu da ihmal etmedik. Özellikle mültecilerin gönüllü bir şekilde Suriye’ye dönme konusunda işbirliğimizi nasıl güçlendirebiliriz ve gönüllü bir şekilde Suriye topraklarına dönen insanlara nasıl yardım edebiliriz bunu da değerlendirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye konusunda bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Çabalarımızı birlikte koordine edeceğiz ve Suriye’de kalıcı bir barış, siyasi çözüm için önümüzdeki süreçte çabalarımızı yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu.

Lavrov: Çok faydalı bir toplantı gerçekleştirdik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Çok faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Rusya ve Türkiye Savunma Bakanları, İstihbarat Teşkilatı Bakanları ve Dışişleri Bakanları arasında yapılan toplantının verimli olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

“Bugünkü toplantıyla Suriye konusunun çözümüne daha çok yaklaştık ve yeni yıla daha büyük umutlarla gireceğiz” diyen Lavrov "Devlet başkanlarımızın ulaştıkları mutabakatkar çerçevesinde, özellikle Astana süreci, teröristlerle mücadele ve mültecilerin evlerine geri dönmesi gibi birçok konuyu ele aldık" diye konuştu.