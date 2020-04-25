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Aktüel

Rusya’da helikopter sert iniş yaptı: 6 yaralı

Rusya’nın kuzeyinde Mi-26 tipi helikopterin sert iniş yapması sonucu 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

2020-04-25 12:44:19 -
Rusya’da helikopter sert iniş yaptı: 6 yaralı

Rusya’nın kuzeyinde Mi-26 tipi helikopterin sert iniş yapması sonucu 6 kişinin yaralandığı belirtildi.


Rusya’nın Yamalo-Nenets bölgesinde 8 kişiyi taşıyan Mi-26 helikopterinin sert iniş yaptığı bildirildi. Yerel acil servis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.


Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan teknik arıza ve pilot hatası nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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