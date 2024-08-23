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Dünya Rusya'da hapishanede isyan: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Rusya'da hapishanede isyan: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-08-23 15:09:00 -
Rusya'da hapishanede isyan: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Volgograd bölgesindeki hapishanede bazı mahkumlar isyan çıkardı.

İsyanın disiplin komisyonu toplantısı esnasında başladığı, olaylarda ölü ve yaralıların bulunduğu ifade ediliyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtiliyor. Paylaşılan görüntülerde bazı görevlilerin mahkumlarca öldürüldüğü görülüyor.

İsyanı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
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