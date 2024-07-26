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Dünya Rusya'da eski Savunma Bakan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı
Dünya

Rusya'da eski Savunma Bakan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 15:05:00 -
Rusya'da eski Savunma Bakan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'un yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi ile yapılan çalışma sonucunda, yolsuzlukla ilgili bir ceza davası kapsamında eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı General Dmitriy Bulgakov'un gözaltına alındığı ve duruşma öncesinde gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bulgakov'un yasa dışı faaliyetlerinin sebepleriyle koşullarını tespit etmek için soruşturmanın ve operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2008-2022 yıllarında bakan yardımcılığı yapan Bulgakov'un dahil olduğu bir yolsuzluk vakasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü, bu çerçevede önleyici tedbir olarak Bulgakov'un gözaltına alındığını belirtti.

Dmitriy Bulgakov, 2008-2022 döneminde Rusya Savunma Bakan Yardımcısı görevindeyken uzun süre Rus ordusunun lojistik desteğinden sorumluydu.

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