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Dünya Rusya'da döviz alımları askıya alındı! Şaşırtan sebep
Dünya

Rusya'da döviz alımları askıya alındı! Şaşırtan sebep

Rus varlıkları yeni haftaya baskı altında başlarken, Rusya Merkez Bankası rubledeki oynaklığı azaltmak için döviz alımlarını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 17:42:00 -
Rusya'da döviz alımları askıya alındı! Şaşırtan sebep

Rusya Merkez Bankası, Döviz alımlarına müdahale etti. Banka, rubledeki oynaklığı azaltmak amacıyla döviz alımlarını askıya aldı.

ABD ile Rusya arasındaki jeopolitik gerilim küresel piyasalardaki risk iştahını baskılarken, Rus varlıklarında da satış dalgası yarattı.

Haftanın ilk işlem gününde Rusya Borsası Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, dolar/ruble kurundaki yükseliş de yüzde 1,5 düzeyine ulaşmıştı.kaynak:bloomberg

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