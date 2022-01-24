Rusya'da döviz alımları askıya alındı! Şaşırtan sebep
Rus varlıkları yeni haftaya baskı altında başlarken, Rusya Merkez Bankası rubledeki oynaklığı azaltmak için döviz alımlarını askıya aldı.
Rusya Merkez Bankası, Döviz alımlarına müdahale etti. Banka, rubledeki oynaklığı azaltmak amacıyla döviz alımlarını askıya aldı.
ABD ile Rusya arasındaki jeopolitik gerilim küresel piyasalardaki risk iştahını baskılarken, Rus varlıklarında da satış dalgası yarattı.
Haftanın ilk işlem gününde Rusya Borsası Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, dolar/ruble kurundaki yükseliş de yüzde 1,5 düzeyine ulaşmıştı.kaynak:bloomberg